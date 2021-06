Comunicato Stampa: Academy per amministratori pubblici e giovani: accordo tra Univpm e Provincia di Ancona:

Firmato accordo tra Provincia di Ancona e Università Politecnica delle Marche. Questa mattina, nella Sala Consiliare della Provincia di Ancona il Presidente Luigi Cerioni e il Rettore Gian Luca Gregori hanno ufficializzato, con la loro firma, una convenzione quadro volta ad attività di formazione, di comune interesse e di una Academy. «La convenzione riguarda la formazione per gli amministratori locali e i funzionari su tematiche inerenti l’amministrazione pubblica, come il tema del bilancio. Ringrazio il Rettore Gian Luca Gregori che si è subito reso disponibile ad accogliere il progetto. Con l’Università Politecnica delle Marche siamo pronti a passare alla fase operativo per attivare questi momenti formativi – afferma il Presidente della Provincia di Ancona Luigi Cerioni - La Provincia, grazie a questo progetto ha la possibilità di espletare la sua funzione di essere la Casa dei Comuni. Molto spesso gli amministratori comunali ad esempio trovano difficoltà ad orientarsi in materia di gestione tecnico contabile. La collaborazione con Univpm è anche un modo per formare i ragazzi e riportarli ad interessarsi al bene pubblico. La firma della convenzione quadro rappresenta un momento importante per l’interesse di tutta la comunità provinciale». «Con la firma di questa convenzione quadro con la Provincia di Ancona viene evidenziato il ruolo di pubblica utilità degli enti, afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori. Sono previste diverse attività legate alla formazione, tra queste la realizzazione di una Academy rivolta a formare amministratori ma anche giovani sui temi del management pubblico. Per molto tempo il comparto pubblico è stato considerato non sempre positivamente, va rivalutato, ci sono nuove competenze necessarie a chi amministra il bene pubblico e la convenzione va in questa direzione». «Un accordo quadro all'insegna della sensibilità che da tempo la Facoltà di Economia "G. Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche rivolge verso la pubblica amministrazione. Non a caso l'accordo si coniuga con il Corso di laurea in Management pubblico e dei sistemi socio sanitari, uno dei pochi nel panorama nazionale, con una offerta formativa mirata e per questo frequentato da studenti che arrivano da tutta Italia già attivi nel mondo del lavoro. Il Corso risponde alle esigenze di una pubblica amministrazione moderna, fornendo competenze utili a migliorare la capacità amministrativa – sottolinea la Prof.ssa Monica De Angelis, presidente del Corso di laurea in Management pubblico e dei sistemi socio sanitari nonché referente del progetto per Univpm. Ed è proprio questa la direzione verso la quale muove la convenzione con la Provincia di Ancona – prosegue la docente - Univpm offre formazione avanzata per competenze nuove utili ad amministratori e dirigenti degli enti locali creando, fra l’altro, reti amministrative, di comunicazione e digitali». La collaborazione nasce a seguito di un incontro tra il Presidente della Provincia di Ancona e il Rettore dell'Univpm, durante il quale hanno condiviso la necessità di una partnership tra le due istituzioni e definito alcune linee strategiche per lo sviluppo di progetti formativi. La Provincia di Ancona, quale ente di area vasta, a seguito della riforma introdotta dalla Legge n. 56/2014, nell’ambito delle sue finalità statutarie, ha l’interesse a sviluppare sinergie e rapporti di collaborazione con il mondo accademico, e Univpm in particolare, al fine di migliorare la qualità e l’innovazione delle funzioni e dei servizi erogati, nell’interesse dell’ente e a supporto dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale. L’accordo prevede un impegno reciproco a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione, quali: stage e tirocini curriculari di formazione ed orientamento da avviare su vari ambiti ed ospitati presso le sedi della Provincia di Ancona; convegni scientifici e workshop su temi che coinvolgono le attività della Provincia, nell’ambito di corsi di laurea Univpm; partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea; attività di ricerca commissionata dalla Provincia di Ancona. Inoltre, si prevede l’istituzione di una Academy, ovvero di un percorso formativo rivolto sia agli amministratori locali sia al personale apicale e dirigente degli enti locali. Si tratta della prima Academy nata da una convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e un ente Provincia. Referenti per l’attuazione delle attività sono: per l'Univpm la Prof,ssa Monica De Angelis, presidente del Corso di laurea in Management pubblico e dei sistemi socio sanitari, per la Provincia di Ancona il Segretario Generale Ernesto Barocci, «al quale va un ringraziamento per l’entusiasmo con cui ha accolto e sta portando avanti il progetto in qualità di referente per l’ente», ha affermato il Presidente della Provincia di Ancona Luigi Cerioni. Hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione anche Fabrizio Basso, Dirigente della provincia di Ancona; dr.ssa Laura Lampa, responsabile Area affari Generali dell’ente; Ing. Alessandra Vallasciani responsabile Area Edilizia Scolastica e la consigliera provinciale Mirella Giangiacomi.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE