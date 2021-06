Comunicato Stampa: Il patrimonio culturale: esperienze e competenze per il futuro

FAENZA (RA) – Le Industrie Culturali Creative saranno protagoniste di un webinar promosso dalla Strada Europea della Ceramica, itinerario culturale del Consiglio d’Europa, in programma lunedì 14 giugno dalle ore 16.00 alle 17.30.

L’industria culturale e creativa è, infatti, uno dei settori più colpiti in Europa dall’onda d’urto del Covid-19: questo, tuttavia, non ha impedito al settore di produrre idee ed energie positive per ripartire, molte delle quali legate alle tecnologie digitali, che hanno ridefinito il modo di lavorare, studiare e vivere, rivelandosi sempre più fondamentali in tutti i settori, economici e culturali, per una ripresa post-Covid inclusiva e duratura.

Il webinar sarà l’occasione per confrontarsi su esperienze realizzate in questo periodo e su competenze strategiche per il settore, che può diventare una forza trainante per la ripresa e il rilancio dell’economia europea.

Dopo il saluto del sindaco di Faenza Massimo Isola, sono in programma gli interventi di Michele Trimarchi (Tools for Culture), Silvia Motori (Zeroprojects srl), Carlo Branzaglia (Fondazione ADI collezione Compasso d’Oro), Eko Saputra (Università di Teramo), Alessandra Folli (Romagna Tech) e Benedetta Diamanti (direttore dell’associazione Strada Europea della Ceramica). Moderatore dell’incontro online è Marco Solaroli, del Dipartimento Arte dell’Università di Bologna.

Il Webinar è organizzato dalla Strada Europea della Ceramica con il supporto di Comune di Faenza, Romagna Tech, Contamination Lab Faenza e Tecnopolo di Ravenna e con la collaborazione del Clust-ER Industrie Culturali e Creative.

Il programma: https://www.romagnatech.eu/wp-content/uploads/2021/06/Webinar_140621.pdf

Iscrizioni su: https://www.romagnatech.eu/2021/06/01/experiences-and-skills-for-the-new-wave-of-the-cultural-and-creative-sector-june-14-2021-4pm-cet/

