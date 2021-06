Comunicato Stampa: L’U.Di.Con. lancia la versione del sito in inglese

Roma, 07/06/2021 – “Da qualche giorno il sito dell’associazione è disponibile anche in lingua inglese – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci - Social media, App, nuove tecnologie: stare al passo con i tempi al giorno d’oggi non passa solo dalla digitalizzazione, ma anche dal saper volgere lo sguardo ad altre realtà. È questo il motivo che ci ha spinto a rendere il nostro sito accessibile anche a chi proviene da altri Paesi. L’internazionalizzazione, per la nostra associazione rappresenta una preziosa opportunità di stabilire legami e partnership a livello europeo, nonché la possibilità di inserimento delle nostre attività nei programmi dell’Unione Europea, da cui ne conseguirebbe una crescita considerevole del nostro raggio d’azione. Sul nostro sito in inglese sono disponibili diverse sezioni, che introducono la nostra associazione, i nostri progetti e la nostra mission al pubblico internazionale. E’ inserita, inoltre, un’apposita sezione dedicata alle conciliazioni, strumento ancora poco conosciuto all’estero. Ci auguriamo che questo sia l’inizio di una nuova fase per l’U.Di.Con. in cui potremo tutelare anche i consumatori europei in tutte le loro problematiche legate al mondo del consumo. Per accedere alla versione in inglese del sito, il link è il seguente: https://www.udicon.org/en/ ” - conclude Nesci.

