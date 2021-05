Comunicato Stampa: CRV - Ettore Beggiato ha donato al pres. Ciambetti volume “Padania Separatisa/In Lotta contro Roma"

(Arv) Venezia 31 mag. 2021 - L’ex Consigliere regionale del veneto, Ettore Beggiato, storico esponente del movimento autonomista veneto, ha donato quest’oggi al presidente del Consiglio regionale del veneto Roberto Ciambetti il volume” Padania separatista – In lotta contro Roma” edito da Leonardo Facco Editore e voluto dall’associazione Gilberto Oneto. “Il volume fu una idea di Gilberto Onesto che voleva integrare e attualizzare lo studio di Claus Gatterer, giornalista altoatesino e figura di spicco del SVP tirolese, che – ha spiegato Beggiato - nel 1968 aveva stampato ‘Im Kampf gegen Rom” pubblicato nel 1984 in lingua italiana con il titolo “In lotta contro Roma. Cittadini, minoranze e autonomie in Italia’, incentrato sulla questione tirolese e in cui si accennava velocemente alle problematiche delle altre minoranze presenti in Italia. Ecco, ‘Padania separatista’ vuole essere l’integrazione al lavoro di Gatterer, approfondendo meglio questioni non solo come quella veneta o friulana ma anche di altre realtà, poco conosciute, che meritano però molta attenzione. Si parla dunque di autonomia in chiave moderna, come del resto spiegava nella sua prefazione lo stesso Gatterer: ‘Autonomismo come coscienza civica del cittadino, come rifiuto di ogni autorità che non sia basata sulla sua libertà, quella libertà che risiede nella profonda capacità autodecisionale’. Ecco, ‘Padania Separatista – In Lotta contro Roma’ raccoglie gli scritti di Gianfranco Ruggeri, Giovanni Polli, Roberto Gremmo, Elena Bianchini Braglia, Annelise Vian, con la premessa di Marco Peruzzi e il coordinamento di Daniela Piolini Oneto oltre a un mio contributo”.

