Comunicato Stampa: AGCM sanziona compagnie aeree per mancato rimborso, U.Di.Con.: “Multe inevitabili”

Roma, 24/05/2021 – “Dopo Easyjet e Volotea sanzionate dall’Antitrust per mancato rimborso dei biglietti dei voli cancellati dal 3 giugno dello scorso anno è arrivato il turno di Ryanair – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – il procedimento dell’AGCM che ci vede parte attiva prevede che le compagnie avrebbero applicato delle pratiche commerciali scorrette in quanto, terminato il periodo delle limitazioni agli spostamenti, avrebbero provveduto a cancellare voli utilizzando la motivazione dell’emergenza sanitaria. In questi casi, avrebbero dovuto rimborsare i consumatori che avevano acquistato i biglietti, invece no, hanno continuato a rilasciare voucher. Ma – continua Nesci - ad essere considerata ingannevole è passata anche la campagna pubblicitaria messa in atto dalla società irlandese, in cui compariva la possibilità di cambiare volo gratuitamente, quando in realtà la società avrebbe applicato tariffe maggiorate per il nuovo volo scelto dal consumatore rispetto a quelle che venivano applicate sui sistemi di prenotazione. Ci auguriamo che condotte del genere vengano sempre sanzionate perché tutte le società non possono gravare sulle tasche dei consumatori per limitare le loro perdite, noi – conclude Nesci - continueremo a segnalare queste condotte ingannevoli”.

