Comunicato Stampa: Bollette 2.0, U.Di.Con.: “Serve chiarezza e trasparenza”

Roma, 14/05/2021 – “La bolletta è l’unico strumento a disposizione dei consumatori per far sì che possa accedere alle informazioni riguardanti i propri consumi e i relativi costi – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – allo stesso tempo è fondamentale che la bolletta faccia anche da strumento di comparazione delle offerte disponibili sul mercato. Ancora oggi, nonostante le nostre richieste di semplificazione delle bollette, queste risultano essere piuttosto incomprensibili per i consumatori. L’interesse del consumatore nell’avere una bolletta quanto più efficace possibile deve essere di primaria importanza e questa semplificazione – continua Nesci - apporterebbe dei benefici anche all’intero mercato sia in termini di trasparenza sia in termini di concorrenza. La bolletta non deve continuare ad essere un contenitore di oneri che non hanno a che fare con il settore energetico. Devono essere un’occasione per un progetto ambizioso che le renda chiare e confrontabili con altre offerte e – conclude Nesci - devono contenere pochi indici chiari che facciano capire come risparmiare e quale sia l’offerta migliore per le esigenze di ogni consumatore. Per questo motivo abbiamo presentato, ancora una volta, le nostre proposte ad ARERA con la speranza che vengano accolte per garantire maggiori tutele ai consumatori”.

