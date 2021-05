Comunicato Stampa: CRV - Bollo auto: primo ok a proroga termini pagamento al 30 settembre

VENEZIA – Primo via libera alla proroga dei termini per il pagamento del bollo auto, come forma di agevolazione a famiglie e contribuenti in tempo di pandemia. La prima commissione del Consiglio regionale, guidata da Luciano Sandonà (ZP), ha espresso parere favorevole unanime alla proposta della Giunta (illustrata dall’assessore al bilancio Francesco Calzavara) di modificare le scadenze previste per il pagamento della tassa automobilistica regionale, in considerazione delle misure emergenziali adottate per contenere la pandemia. Se il disegno di legge sarà approvato, le scadenze slitteranno ulteriormente quindi al 31 agosto e al 30 settembre per i contribuenti tenuti a pagare il bollo originariamente entro il 30 maggio ed entro il 30 giugno. La parola definitiva sulla modifica, perché diventi legge, passa ora all’aula consiliare, con l’impegno, anche delle opposizioni, ad assicurarne il percorso più rapido possibile.

