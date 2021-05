Comunicato Stampa: Imballaggi prodotti, l’U.Di.Con. chiede convocazione di un tavolo al Ministero dell’Ambiente

Roma, 11/05/2021 – “Il problema dei rifiuti della plastica è purtroppo noto a tutto il pianeta ed è un tema che ci sta molto a cuore – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – ogni qualvolta che acquistiamo un prodotto è quasi sempre presente una pellicola o un involucro di plastica per preservarne la conservazione. Questo, inevitabilmente, ci induce a produrre rifiuti di plastica, che sia un pacchetto di gomme da masticare, dei fazzoletti o un pacchetto di sigarette. Sono anni che organizziamo iniziative legate all’ambiente e alla sostenibilità, come #SosAmare che coinvolge centinaia di cittadini ed ha come obiettivo la rimozione dei rifiuti dalle spiagge del nostro territorio. Abbiamo deciso di avanzare una proposta al Ministero dell’Ambiente, Roberto Cingolani, per minimizzare quanto più possibile la produzione di involucri che ad oggi non sono sostenibili – continua Nesci – sarebbe necessaria un’azione mirata e convergente su tali imballaggi, che possa rendere maggiormente chiari i materiali utilizzati dalle aziende e potrebbe consentire una scelta più consapevole da parte del consumatore finale, sviluppando la propensione verso prodotti con imballaggi sostenibili. Sarebbe opportuno mantenere alta l’attenzione sulle politiche plastic free e contribuire alla salvaguardia dei nostri mari, delle spiagge, dei luoghi turistici e dell’ambiente in generale. Per questo motivo abbiamo chiesto la convocazione di un tavolo tecnico per discutere congiuntamente dell’elaborazione delle eventuali strategie da mettere in atto”- conclude Nesci.

