Ramo cade su un'auto, conducente salva per un pelo

CASALMAGGIORE - Intervento dei vigili del fuoco di Viadana, intorno alle 17.30 di oggi, per la improvvisa caduta di un ramo sopra una automobile parcheggiata in via Italia, una Citroen C4, all’altezza del civico 2. A bordo dell’auto, pochi istanti prima della caduta del ramo, si trovava una donna, che è scesa tempestivamente grazie all’avvertimento del marito. Questi era infatti a poca distanza e ha sentito degli scricchiolii, rendendosi conto di quanto stava per avvenire. Alla fine nessuno si è fatto del male, parabrezza dell’auto a parte.

A quanto riscontrato dai vigili del fuoco, si sarebbe trattato di un cedimento avvenuto in un punto dell’albero già “offeso” in precedenza e quindi indebolito. Non era presente vento, quindi non si può attribuirgli la causa del distacco. I vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare il ramo e a mettere in sicurezza la zona. La vettura non è stata spostata, in attesa dell’intervento di un carrozziere. Sul posto anche i carabinieri del radiomobile di Casalmaggiore.