Mondo Business: super focus su energia green e ambiente

CREMONA - Domani torna in edicola Mondo Business, il mensile di economia che dal numero di settembre è diventato un appuntamento fisso per tutti i lettori del nostro quotidiano.

Ogni penultimo sabato del mese la rivista sarà allegata al quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, in omaggio. La versione 2.0 di Mondo Business rappresenta una novità editoriale resa possibile dall’ingresso di Sec Spa - la società editrice del nostro giornale - in Sit srl, la casa madre di Mondo Business, al fianco dei tre soci storici: Associazione Industriali Cremonesi, CnA e Libera Artigiani di Crema.

Nel numero di ottobre, il magazine si presenterà ai lettori arricchito da ulteriori innovazioni grafiche rispetto al numero di settembre. Resta immutata la mission: raccontare l’economia, le sfide, i cambiamenti e l’attività delle imprese cremonesi con un linguaggio accessibile a tutti.

La grande Cover Story del mese di ottobre è dedicata alla transizione energetica e alla sostenibilità ambientale. Un grande punto interrogativo - che troverete anche sulla copertina del magazine - ha guidato la costruzione del numero: la sostenibilità è sostenibile? Un tema ricchissimo e assolutamente d’attualità che abbiamo declinato a 360 gradi con interviste esclusive, approfondimenti e analisi.

Spazio alla politica - con le interviste a Marina Sereni, viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale che sarà a Cremona in occasione dell’iniziativa #InsiemepergliSdg in programma dal 3 al 6 novembre e a Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e al Clima della Lombardia che illustra le mosse che dovranno portare nel 2050 a una regione a emissioni zero - ma anche alle aziende erogatrici di servizi come A2A e Padania Acque che spiegano il loro impegno verso la transizione ecologica.

Molto interessante il focus dedicato alla mobilità green, obiettivo del progetto avviato da BreBeMi che dal prossimo mese sperimenterà una «smart road», una strada intelligente e connessa che consente di viaggiare con un’auto elettrica senza doversi più fermare per ricaricarla.

Tutta da leggere l’intervista a Maurizio Ferraroni, vice presidente dell’Associazione Industriali della provincia di Cremona, che affronta anche il nodo dell’energia nucleare.

I contributi di Piero Gattoni, presidente del Consorzio Biogas e di Alessandro Bettoni, alla guida della Federazione nazionale di bioeconomia di Confagricoltura, fanno luce su quanto il settore agricolo stia investendo per dare corpo a una transizione ecologica reale. E proprio perché il tema della transizione energetica tocca tutti abbiamo sentito l’Anaci, l’Associazione nazionale degli amministratori condominiali.

E ancora una parte della Cover Story è riservata alle analisi di docenti e ricercatori universitari. Ai nostri lettori offriamo anche una lettura filosofica del tema, dando spazio a una lunga intervista al filosofo della scienza Mauro Ceruti.

Spazio alle aziende virtuose sul fronte della sostenibilità ambientale - Intercos, Icas, Azienda agricola Palazzetto, caseificio Pozzali, Aurica - e alle imprese artigiane che operano per installare impianti volti al risparmio energetico, fotovoltaico in primis.