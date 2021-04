Microtelecamera sotto mascherina a esame patente, denunciato

CREMONA (12 aprile 2021) - Si è recato alla Motorizzazione di Cremona per l'esame teorico della patente di guida, ma evidentemente non doveva essere particolarmente preparato. Infatti, un operaio albanese residente ad Asola, è stato sorpreso da uno degli ingegneri esaminatori intento a comunicare con l’esterno. L’esaminando aveva ideato un “escamotage tecnologico” al fine di comunicare con una persona, all’esterno dell’aula, attraverso il proprio telefono cellulare nascosto sotto i suoi abiti e collegato ad una microtelecamera nascosta all’interno della mascherina chirurgica, con il quale trasmetteva al complice la scheda dell’esame. Smascherato, l'operaio è stato denunciato dai carabinieri in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona per aver tentato fraudolentemente di superare l’esame di conseguimento della patente di guida.

