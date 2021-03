Palvareta Nova, dipendente licenziato dall’Unione

SOLAROLO RAINERIO (11 marzo 2021) - «Licenziamento senza preavviso». È questa la pesante decisione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari della Provincia di Cremona nei confronti del dipendente dell’Unione Palvareta Nova, sospeso per 30 giorni a metà del mese di gennaio. Unione che comprende i Comuni di Solarolo Rainerio, San Martino del Lago e Voltido e che fino allo scorso 31 dicembre vedeva compreso anche San Giovanni in Croce. Di fatto, dal giorno della sospensione, il dipendente non è più rientrato al lavoro se non ieri, quando gli è stata notificata la decisione che è effettiva da oggi.

La sanzione comminata, quindi, è stata la più alta secondo il codice di comportamento del pubblico impiego e il contratto collettivo nazionale di lavoro. La determina firmata dal segretario Pietro Puzzi è stata pubblicata all’albo pretorio ieri pomeriggio e prende atto di quanto deciso dall’ufficio della Provincia di Cremona, con cui Palvareta è convenzionata. La vicenda, negli atti pubblicati all’albo pretorio, è spiegata per sommi capi e solo se ci sarà un provvedimento disciplinare definitivo – è possibile eventualmente un ricorso – verranno resi noti ulteriori dettagli.

L’ex dipendente comunale è difeso dall’avvocato Luca Curatti: «Abbiamo saputo della decisione dell’ufficio disciplinare. Prendo atto di quanto comunicato, ma prima di fare ogni valutazione nel merito, approfondirò, chiedendo di vedere tutta l’attività istruttoria che ha portato alla decisione del licenziamento. In merito ad un ricorso devo ancora parlare con il mio cliente, ma ritengo altamente probabile che ci opporremo a questa decisione».

