Punti nascita: mozione unitaria per mantenerli a Casalmaggiore, Asola e Codogno

MILANO (4 marzo 2021) - Una mozione unitaria per riaprire i punti nascita degli ospedali Oglio Po di Casalmaggiore, Asola e Codogno, è stata presentata oggi in consiglio regionale dai consiglieri del Pd Matteo Piloni e Antonella Forattini, del Movimento 5Stelle, Marco Degli Angeli e Andrea Fiasconaro, e da Patrizia Baffi di Italia Viva.



“Martedì, in aula consiliare, è stata approvata una mozione urgente presentata da Forza Italia per il mantenimento del punto nascita di Iseo – fanno sapere i consiglieri – e se vale per uno, il medesimo ragionamento può valere anche per altri punti altrettanto strategici nei loro territori. È per questo che, confidando nella coerenza della maggioranza di Lega e Forza Italia, abbiamo presentato una mozione con cui, sostanzialmente, chiediamo a Fontana e Moratti di presentare una richiesta al Ministero della Salute per mantenere in attività questi punti nascita, quali punti con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui, ma strategici per il territorio del casalasco-viadanese, del mantovano-bresciano e del lodigiano; inoltre, chiediamo di attivarsi per proporre nelle sedi opportune una revisione del decreto ministeriale 15 del 2 aprile 2015 che regola la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO