«Odissea per madre e figlia fra ospedale e Covid hotel»

CASALMAGGIORE (19 gennaio 2021) - Madre e figlia di 94 e 60 anni, entrambe affette dal Covid-19, sono state protagoniste loro malgrado di un’autentica odissea a cavallo fra il tardo pomeriggio di sabato e la mattinata di domenica: questa la denuncia di Francesca Isidori del Centro diritti del cittadino che ricostruisce la vicenda. «Dopo una settimana di febbre a casa — spiega la Isidori — la 60enne è stata convinta dalle amiche a recarsi al pronto soccorso dell’Oglio Po per farsi visitare. Insieme a lei è andata anche l’anziana madre che non poteva rimanere sola in casa. Una volta effettuato il tampone, è emerso che entrambe erano positive ma i sintomi erano solo per la figlia che aveva rimediato la classica polmonite virale mentre la madre era del tutto asintomatica. Da qui la decisione dei sanitari di ricoverare la 60enne mentre per la madre è stata scelta la via del rientro a domicilio». Una prospettiva che si è scontrata con la netta contrarietà della figlia in quanto non ci sono altri parenti in grado di prendersi cura dell’anziana. «A quel punto — continua la rappresentante del Centro — la 94enne è rimasta tutta la notte nell’astanteria del pronto soccorso in osservazione mentre la figlia è stata ricoverata in reparto».

Il mattino successivo e cioè domenica, il medico di guardia ha deciso, in accordo con la figlia ricoverata, di inviare la madre presso un Covid hotel di Mantova. Intorno alle 9 la 94enne è stata caricata su un’ambulanza e trasportata nella struttura virgiliana. Al suo arrivo, però, i medici non hanno voluto prenderla in carico data l’età e comunque la condizione di positività che la caratterizzava. Alla fine una soluzione si è trovata. «La povera anziana è stata nuovamente fatta salire sull’ambulanza — spiega la Isidori — ed è stata riportata all’Oglio Po dove è stata finalmente ricoverata e dove ora gode di tutte le cure di cui ha bisogno. Davvero un’odissea incredibile e inspiegabile per due donne che vivono insieme senza altre parentele e che erano state separate nel momento della malattia. Occorre maggiore attenzione per situazioni come queste».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO