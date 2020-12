Il sovrappasso perde i pezzi, scatta il monitoraggio

ROBECCO D'OGLIO (27 dicembre 2020) - Si sgretola parte del sovrappasso ferroviario in mattoni situato nei pressi della stazione di Robecco: tempestivo intervento dei vigili del fuoco, della polizia ferroviaria e dei tecnici delle Ferrovie e circolazione dei treni che viene momentaneamente sospesa per effettuare le verifiche del caso. A dare l’allarme verso l’ora di pranzo è stato un giovane agricoltore di Pontevico che mentre si stava recando verso i campi che si trovano al di là dell’infrastruttura ha notato alcune insolite pietre a terra. E una volta alzato lo sguardo è stato chiaro che si trattava di parte dei mattoni che si erano staccati dal sovrappasso stesso. La chiamata alle autorità competenti è stata immediata, fortunatamente nessuno è rimasto ferito e già nel corso della giornata di Natale i convogli hanno ripreso a transitare regolarmente. Ora il sottopasso raggiungibile percorrendo una strada di campagna che si affaccia su via Brescia, a Robecco ma in direzione Pontevico, risulta ancora chiuso al transito dei pedoni, mentre nel tratto in prossimità dell’arrivo in stazione i treni transitano a velocità ridotta e il monitoraggio relativo alla struttura prosegue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO