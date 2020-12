Fra calcio e volley c'è voglia di festa

PIADENA DRIZZONA (21 dicembre 2020) - Natale, tempo di auguri anche per gli sportivi. È il caso, ad esempio, del difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, prima Under 21 e adesso quella maggiore, Alessandro Bastoni, che compare nel freschissimo numero del bollettino dell’Unità pastorale di Piadena, Vho e Drizzona, intitolato «Una parola amica». L’ultima pagina è tutta dedicata a una sua foto, scattata con i colori azzurri, con una sua dedica: «Buon Natale a tutti i piadenesi!», seguita dalla sua firma. Un segno del legame, mai interrotto, con il paese in cui è cresciuto e dove non è così difficile incontrarlo quando torna a casa dai suoi genitori.

Altra foto augurale quella scattata durante il pranzo natalizio dell’Asd Volley Piadena, la società di volley femminile guidata dal presidente Giuseppe Stanga. Il momento conviviale si è tenuto al Ristorante Satèn a Piadena con le ragazze della prima squadra, lo staff e la dirigenza. «L’auspicio – dicono all’Asd Volley Piadena - allora è quello di ritrovarci direttamente in Campo per gli Auguri di Buon 2021 al Pala Platina!».

