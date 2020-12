Prima colonnina di ricarica: «È iniziato il nostro futuro»

CASALMAGGIORE (10 dicembre 2020) - Ieri mattina alle 10 è stata inaugurata la nuova stazione di ricarica per auto elettriche e plug-in installata dalla ekomobil di Cremona in zona Baslenga, a pochi metri dalla casetta dell'acqua, dal Centro sportivo Baslenga e dal Centro di medicina sportiva gestito dall'associazione Interflumina. «Si tratta di una iniziativa prevista nella sezione del nostro programma elettorale dedicato alla città più smart — ha esordito il sindaco Filippo Bongiovanni —. La prima delibera dell’autorizzazione all’installazione risale ad aprile dello scorso anno e oggi siamo giunti finalmente al dunque. Abbiamo scelto questo punto perché sembrava adatto, all’insegna dell'aspetto ambientale, nei pressi della casetta dell'acqua e a due passi dal centro sportivo. In più qui c’è anche l’area camper. Un grazie a ekomobil e alle persone che per il Comune di Casalmaggiore hanno seguito da vicino l'iniziativa: il vicesindaco Giovanni Leoni, Uberto Ferrari e Laura Cortellazzi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO