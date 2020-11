Arriva la pista ciclabile a ridosso delle mura

BOZZOLO (27 novembre 2020) - Una nuova pista ciclabile, che costeggi le mura gonzaghesche di Bozzolo, per far scoprire questo gioiello troppo spesso trascurato. È stato approvato dalla giunta comunale il progetto, redatto dall’architetto Damiano Chiarini, per il tratto di pista ciclabile che da via Castello (la zona delle piscine) raggiungerà la pista ciclabile di Porta San Martino. Il quadro economico è di 199 mila euro ed è stato richiesto un contributo al Gal Oglio Po. La pista ciclabile si colloca all’interno di uno storico progetto sugli itinerari di percorrenza, studiato e predisposto da parte del Gal Oglio Po. A questo disegno si è aggiunta nel tempo la GreenWay dell’Oglio, considerata la più bella ciclabile d’Italia, nei suoi quasi 300 chilometri di percorrenza.





