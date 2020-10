La qualità dell’aria dalle cassette per le lettere

CREMONA (22 ottobre 2020) - Il richiamo al passato è tutto nella forma, la stessa di sempre, e nel colore: il rosso fiammante che le ha rese inconfondibili. Ma le nuove cassette d’impostazione che Poste Italiane sta posizionando in tutto il Paese - nell'ambito del progetto Decoro Urbano - hanno un cuore tecnologico che le rende speciali. E se è vero che l’essenziale è invisibile agli occhi, i vantaggi che la configurazione Smart è in grado di assicurare sono ben noti all'azienda. In provincia di Cremona sono già dodici i comuni nei quali sono state installate: sei cremonesi (Cappella de’ Picenardi, Cella Dati, Gadesco Pieve Delmona, Grumello, Pessina e Spinadesco), cinque casalaschi (Piadena-Drizzona, Rivarolo del Re, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Torre de’ Picenardi) e uno cremasco (Madignano). Basta collegarsi al sito internet di Poste Italiane e cliccare sulla sezione dedicata ai piccoli comuni: digitando quello d’interesse, si potrà consultare la temperatura metereologica della località selezionata, il grado di umidità e la situazione dell’inquinamento atmosferico. Tutti questi dati saranno regolarmente aggiornati durante la giornata e, in aggiunta, saranno disponibili anche le medie annuali, mensili e semestrali.

