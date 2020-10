VICOBELLIGNANO/CASALMAGGIORE (9 ottobre 2020) - Incidente stradale a Vicobellignano, frazione di Casalmaggiore, intorno alle 16. Protagoniste due autovetture, una Fiat Panda e una Citroen C3. Fortunatamente non si registrano feriti e non si è pertanto reso necessario l’intervento del personale sanitario. Il sinistro si è verificato all’incrocio semaforico di via Massimo D’Azeglio e via Dante Alighieri, già teatro in passato di diversi episodi analoghi. Secondo la prima ricostruzione della dinamica, la Fiat Panda, con a bordo marito e moglie, procedeva lungo via Alighieri, giungendo dalla direzione argine. Il mezzo, giunto all’incrocio, ha iniziato a svoltare a sinistra diretto verso Martignana Po. Dalla direzione opposta però stava sopraggiungendo la C3 condotta da un uomo lungo via Alighieri, proveniente dal centro del paese, e diretta verso il cimitero di Vicobellignano. I due mezzi all’incrocio sono entrati in collisione. Forte spavento per gli occupanti dei veicoli ma nessuna conseguenza fisica, almeno sul momento. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Gussola. Entrambe le autovetture hanno riportato danni.

