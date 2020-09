Piazza e strada da rifare, Calvatone cambia volto

CALVATONE (24 settembre 2020) - Restyling in vista per il centro di Calvatone. Questa è l’intenzione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Valeria Patelli, che ha già avviato i primi passi per poter realizzare gli interventi. «La tempistica - spiega il sindaco - non è ancora nota, però abbiamo iniziato un processo per arrivare a migliorare alcune problematiche esistenti. Nella piazza della chiesa, ad esempio, ci sono alcuni tigli che con le loro radici provocano dei problemi al manto stradale e al sottosuolo e vogliamo intervenire». Di qui l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di rifacimento della piazza della Chiesa, redatto dall’ingegner Iosè Paroni di Casalmaggiore, dell’importo

complessivo di 260 mila euro. Un altro intervento in agenda è relativo al rifacimento di via Verdi per mettere in sicurezza la circolazione.

