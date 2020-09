E'più Casalmaggiore, ingaggiata Elitsa Vasileva

CASALMAGGIORE (7 settembre 2020) - Elitsa Vasileva è ufficialmente una giocatrice della E'più Casalmaggiore. Questa la notizia attesa e roboante della conferenza stampa che si è tenuta nella sede della Vbc presso il PalaBaslenga, e che ha così completato il roster affidato alle cure di coach Parisi, con l'approdo sul listone di una schiacciatrice dal valore assoluto indiscutibile in grado di proiettare Casalmaggiore a ridosso delle prime. Vasileva, classe '90, alta 194 cm, dopo la stagione passata a Novara ha svolto una serie di allenamenti a Perugia, dove gioca il compagno, Aleksandar Atanasijevic, prima di firmare per Casalmaggiore.

Il direttore generale Giovanni Ghini ha fatto gli onori di casa. "Una giocatrice sulla quale abbiamo lavorato parecchio nelle ultime settimane e che ora abbiamo l'onore di avere in squadra. Vasileva era l'ultimo obiettivo di una campagna acquisti fatta per far bene, per stare sempre nella fascia alta della classifica".

"Sono molto contenta di arrivare a Casalmaggiore - commenta Vasileva - perchè trovo un gruppo di ragazze con le quali, in parte, ho già giocato, e trovo un tecnico come coach Parisi che conosco bene e che lavora secondo i criteri che piacciono a me. Ho avuto diverse proposte in questo periodo ma il fatto di trovare coach Parisi, diverse ragazze con le quali mi sono già trovato bene ed un palleggiatore come Lloyd che credo sia davvero uno dei migliori in circolazione ha fatto la differenza per il mio approdo in maglia E'più".

Rispetto al campionato la schiacciatrice bulgara ha aggiunto. "Mi aspetto un campionato molto equilibrato nel tentativo di ridurre la distanza rispetto a Conegliano che, anche domenica, ha dimostrato di essere, ad oggi, prima per distacco. Credo ci siano i presupposti per fare bene, la squadra è molto competitiva e sono convinta potremo toglierci molte soddisfazioni quest'anno".

Vasileva conosce bene la zona cremonese avendo vestito la maglia della Magic Pack dal 2007 al 2009.

