Impatto con un mezzo agricolo, ambulanza finisce contro un palo

CELLA DATI (23 agosto 2020) - Un’ambulanza della Padana Soccorso di San Giovanni in Croce è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la provinciale 87 Giuseppina a Cella Dati intorno alle 10,45. Il mezzo di soccorso era diretto - con tre soccorritori, di cui due uomini e una donna, il paziente, un medico e un infermiere - verso Cremona, quando avrebbe urtato un mezzo agricolo in procinto di svoltare a sinistra in via Alfeo, strada che porta a Reboana. Il conducente dell’ambulanza dopo l’impatto ha scartato verso destra finendo fuori strada. Tutte coscienti le persone a bordo. Sul posto la Croce verde di Cremona e l’automedica. Rilievi della polstrada di Casalmaggiore.

