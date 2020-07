Palvareta Nova a pezzi: «Più delusi che arrabbiati»

SOLAROLO RAINERIO (18 luglio 2020) - «Prendo atto con rammarico della decisione di San Giovanni in Croce di recedere dall’Unione Palvareta Nova. Anche se resta giustamente in piedi, è innegabile che questo comporterà una serie di conseguenze che, se non governate, potrebbero ripercuotersi negativamente sui Comuni che restano. Non condivido la motivazione di San Giovanni, che lamenta il fatto che la rappresentanza politica dovesse essere commisurata ai costi sostenuti: non credo che questo sia un principio di democrazia e non va certo nella direzione dello spirito autentico per cui si avviano i processi di Unione tra i comuni». È quanto ha dichiarato durante la seduta del consiglio dell’Unione giovedì sera, Silvia Bertoletti, consigliere in quota alla minoranza di Solarolo. Il consiglio di Palvareta è stato chiamato a prendere atto della scelta deliberata dal consiglio di San Giovanni di recedere, a partire dal primo gennaio, dall’Unione. Il presidente Vittorio Ceresini ha letto la delibera e lasciato spazio al dibattito, che in pratica non c’è stato. Il pubblico, che si aspettava invece una vivace discussione, se ne è andato a casa un po’ deluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO