Flash mob di protesta degli infermieri in piazza Garibaldi

CASALMAGGIORE (15 giugno 2020) - Si è concluso alle 11.10 lungo la rampa di ingresso dell’ospedale Oglio Po il flash mob degli infermieri. Megafono alla mano e striscioni gli infermieri hanno esposto le loro rivendicazioni: aumento degli stipendi con equiparazione ai livelli europei, riconoscimento della indennità di rischio, adeguamento orario in base all’anzianità, riconoscimento del lavoro usurante. “Ci chiamavano eroi, adesso ci hanno dimenticati”. Alle 10,37, tutti con braccia conserte in piazza Garibaldi e in silenzio per ricordare la quarantina di colleghi scomparsi a causa del Covid. Ogni manifestante aveva un palloncino rosso in memoria di chi non c’è più. All’Oglio Po il bis del flash mob.

