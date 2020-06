Tributi, boccata d’ossigeno per i negozi e per le imprese

CASALMAGGIORE (14 giugno 2020) - Dopo un confronto di maggioranza e opposizione nella conferenza dei capogruppo, tra il sindaco Filippo Bongiovanni, l’assessore al Bilancio Sara Manfredi, il consigliere delegato ai tributi Marco Poli, il presidente del Consiglio Pierfrancesco Ruberti e i capigruppo, ieri mattina la giunta comunale ha discusso le prime misure urgenti da mettere in atto su tasse, tariffe, canoni con possibili agevolazioni per aziende e cittadini. «La volontà dell’amministrazione — dice Bongiovanni — è quella di intervenire a sostegno delle persone fisiche, degli enti non commerciali e degli esercenti attività d’impresa, arte o professione per affrontare la crisi economica causata dal Covid-19 mediante la proroga di scadenze, riduzioni, esenzioni in materia di tributi locali, canoni e tariffe; e di rimborsare quota parte delle tariffe già incassate dal Comune per servizi non usufruiti durante il periodo dell’emergenza sanitaria». Il quadro della situazione è riassunto nella delibera di giunta 74 pubblicata all’albo pretorio online.

