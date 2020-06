San Giovanni, oratorio aperto: è il primo

SAN GIOVANNI (13 giugno 2020) - Dopo quasi quattro mesi, ha riaperto ieri pomeriggio l’oratorio parrocchiale di San Giovanni in Croce, primo del territorio casalasco a tornare in attività. Una partenza lenta, visto che sono stati pochissimi coloro che hanno varcato il cancello d’ingresso. L’impossibilità, che dovrebbe durare ancora per un paio di settimane, di poter fare i giochi ‘di contatto’ (calcio su tutti), ha tenuto per ora lontani i ragazzi, che devono riprendere confidenza con un ambiente che li ha visti protagonisti fino al periodo pre Coronavirus. I giochi interni ed esterni sono utilizzabili e saranno igienizzati ad ogni giocata.

Le attuali regole sono molto stringenti tanto che per accedere all’oratorio, per i minorenni, sarà necessario compilare e riconsegnare, firmati dai genitori, l'autodichiarazione e il patto educativo, reperibili in loco, che attestano lo stato di salute del ragazzo e il suo impegno ad osservare le norme che attualmente sono previste per contenere il contagio da Coronavirus. Alcuni cartelli ben visibili all’ingresso, informano della novità, ossia il rispetto della distanza di un metro, l’uso della mascherina e il consiglio di igienizzarsi spesso le mani, con i dispenser sparsi in più punti.

Il parroco don Diego Pallavicini e alcuni volontari hanno approfittato della poca clientela per mettere a punto la cartellonistica e gli strumenti per il Grest: «Finalmente siamo ripartiti – commenta il sacerdote, mostrando la cartelletta che contiene il voluminoso elenco di materiale burocratico per il Grest —. Il weekend servirà come rodaggio».

