Stati generali dei centri estivi

CASALMAGGIORE (10 giugno 2020) - Con l’estate che si avvicina, che cosa è possibile fare per le famiglie con bambini? Per cercare di fare il punto della situazione il Consorzio Casalasco Servizi Sociali ha organizzato per le 18 di domani presso l’Auditorium Santa Croce a Casalmaggiore un incontro utile per presentare i materiali e chiarire dubbi e incertezze a Comuni e cooperative, soggetti pubblici e privati che intendono organizzare centri estivi. «Quest’estate 2020 rappresenterà sicuramente un altro modo di vivere le occasioni educative rispetto agli anni precedenti - osserva il direttore del Concass, Katja Avanzini -. Il lavoro di queste ultime settimane è stato quello di ripensare e riprogettare le diverse iniziative estive in chiave di sicurezza e di modularità. Le linee guida ministeriali e regionali hanno tracciato chiari confini a cui tutti dobbiamo attenerci nella voglia e desiderio di ri-organizzare spazi e luoghi nei quali i bambini e gli adolescenti possano ritrovarsi a sperimentare giochi e relazioni dopo mesi di isolamento. E per dare risposte in chiave conciliative alle famiglie che hanno ripreso a lavorare e che non possono contare sul supporto di famigliari nella cura dei propri figli».





