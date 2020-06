Donati due interi stipendi per aiutare i più bisognosi

CICOGNARA/RONCADELLO (6 giugno 2020) - «Grazie ai Cristiani del Fiume!!»: così si conclude il messaggio postato su facebook dal parroco dell’Unità pastorale Beata Vergine delle Grazie che comprende le comunità di Cicognara, Cogozzo e Roncadello. Don Andrea Spreafico elenca le generose donazioni di privati e aziende sottolineando il fatto che due cittadini hanno addirittura donato gli interi stipendi del mese di marzo, fatto certamente inusuale. Il messaggio è corredato di una fotografia che ritrae generi di prima necessità allineati su un tavolo, pronti per essere distribuiti fra i bisognosi delle tre comunità. «Qui sul tavolo c’è il contenuto dei cestini della carità delle nostre chiese: anche olio, Plasmon per bambini, cibo in scatola... Riusciamo ad aiutare altre 5 famiglie. Grazie».





