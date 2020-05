Casalmaggiore, la mostra Bijou Green diventa un video

CASALMAGGIORE (2 maggio 2020) - In collaborazione con l’associazione no-profit di Roma Officine di Talenti Preziosi, il Museo del Bijou avrebbe dovuto inaugurare sabato 4 aprile la mostra “Bijou Green...Verso un mondo migliore”, già protagonista degli eventi di AltaRoma dello scorso luglio e di gennaio 2020. Una mostra di gioielli di altissimo valore creativo, in cui l’arte abbraccia la sostenibilità ambientale: uso di materiali alternativi e di scarto (fra cui ad esempio la buccia di ananas, il vetro, la plastica), filiere certificate, oro etico e riuso creativo dei metalli.

In attesa di poter riaprire al pubblico il museo e di riprendere l’attività espositiva, la mostra è stata riassunta in un video, curato dalla regista napoletana Caterina Basiucci, in cui ciascuno degli artisti racconta il proprio gioiello: i protagonisti sono quindi Valentina Allotti, Laura Arnofi, Gioia Capolei, Antonella Caspoli, Lavinia Colambumbo Fredella, Christel Deliège, Gabrielle Delille, Giorgia Di Simone Studio Barattolo, Debora Di Bernardino, Francesca Gabrielli, Lina Mancini, LatoD di De Lucia Jewels, 925&CO, Orobronzo di Sabrina Marzi, Nadé di Nadia Coretti, Reuse Design di Maria Clelia Scuteri, Patsa di Patrizia Santamaria, Stkreo di Stefania Tortella, Chiara Quatrale, Carlo Maria Sambati, Marina Valli e Lorella Verrillo.

A tenere le fila della associazione e a promuovere la realizzazione del video, la presidente Marina Valli, docente di design del gioiello: “Durante l’inaugurazione a Casalmaggiore avrei lanciato l’idea che da tempo avevo in animo, ovvero un premio alla memoria di mio padre Giovanni Valli, designer di Bulgari dal ’45 al ’90, aperto ad operatori del settore, orafi, designer e giovani creativi che hanno frequentato scuole ed istituti specialistici”. Proprio a Giovanni Valli sarebbe stato dedicato uno spazio importante della mostra, con i suoi disegni, le foto della sua vita, i progetti che lo hanno reso una figura di spicco nel panorama della gioielleria italiana ed internazionale.

L’auspicio, ovviamente, è che l’appuntamento sia solo rimandato, ma, nel frattempo, possiamo ammirare le creazioni dei designer di Officine di Talenti Preziosi nel video a questi link

https://www.youtube.com/watch?v=-dDiRD59DUo

(canale YouTube del Museo del Bijou)

http://www.museodelbijou.it/bijou-green/

(sito del Museo del Bijou).

"Non è l'unica iniziativa che il Museo sta portando avanti in questi giorni, pur se da chiusi”, spiega il conservatore Letizia Frigerio: “Abbiamo lanciato la “campagna” “Ce la faremo”, in cui amici, creativi, sostenitori del Museo inviano un video di auguri per testimoniare la loro vicinanza al museo, a Casalmaggiore, alla Lombardia, all'Italia tutta”. Ecco il link dei video finora arrivati, già postati giorno dopo giorno sulla pagina Facebook. Iniziata inoltre una nuova "rubrica", chiamata Museo del Bijou - Kids: spunti e suggerimenti con video o foto per realizzare piccoli monili da casa, con i bimbi ma per tutti, per sè o per gli amici quando ci ritroveremo. Per ora sono solo due, comunque creati apposta per il museo, ma ne saranno aggiunti altri:

http://www.museodelbijou.it/museo-del-bijou-kids/

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO