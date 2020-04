Coronavirus, dubbi sugli argini riaperti a Viadana

VIADANA (28 aprile 2020) - Lunedì 4 maggio, quando scatterà la Fase 2 prevista nell’ultimo decreto del Governo illustrato in Tv dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si potrà tornare a camminare o a correre lungo l’argine maestro del Po a Viadana? Una domanda che molti viadanesi si sono posti subito dopo aver sentito le parole del premier, che ha annunciato che da lunedì prossimo l’attività motoria all’aria aperta non sarà più limitata alle zone limitrofe alla propria abitazione e che i Comuni potranno decidere di riaprire parchi e zone verdi, ma garantendo che non vi siano assembramenti. E proprio per evitare assembramenti un’ordinanza aveva vietato l'uso della lunga sommità arginale presente nel territorio viadanese, amata da tantissime persone per la camminata individuale, o con amici, e per la corsa. La palla, insomma, passa agli enti locali e in particolare nelle mani del sindaco facente funzione Alessandro Cavallari e della sua giunta. «Stiamo valutando la possibile riapertura di parchi pubblici e dell'argine, ma è una bella ‘gatta da pelare’», dice Cavallari.

In base al decreto del Governo, infatti, le aree verdi potranno tornare fruibili ma con una serie di indicazioni: niente assembramenti, come si è già detto, no all'attività ludica o ricreativa all'aperto (niente partitelle di calcio o picnic), chiuse le zone giochi per bambini, consentita solo l’attività motoria individuale, oppure in accompagnamento di minori o persone non autosufficienti, ma rispettando la distanza di sicurezza. E chi farà rispettare tali prescrizioni? Chi effettuerà i controlli? È questa la ‘gatta da pelare’ del sindaco Cavallari, e di tanti altri primi cittadini, che deve trovare le risorse di personale per presidiare un territorio molto vasto. A Viadana i giardini pubblici sono parecchi, considerando anche quelli nelle frazioni, e di questi tre sono abbastanza ampi.

