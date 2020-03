Morta a 52 anni infermiera dell'ospedale Oglio Po

SAN MARTINO DALL'ARGINE (21 marzo 2020) - Un altro lutto dolorosissimo. Si è spenta Daniela Bergamaschi, infermiera presso l’ospedale Oglio Po e residente a San Martino dall’Argine. Infermiera ai Poliambulatori, specializzata nella cura delle lesioni cutanee, aveva 52 anni. La ricorda il collega Stefano Superchi con un post su Facebook: “Cara Daniela, ci hai lasciato in questo giorno di primavera quando il cielo così azzurro sembra una contraddizione con un dolore così grande; ricorderò per sempre il tuo sorriso e le nostre chiacchierate in pausa sigaretta sulla comune malattia, la complicità quando mi dicevi “noi lo sappiamo”, gli studi per arrivare ai livelli altissimi di professionalità e l’impegno caparbio nel “tuo” ambulatorio di vulnologia, dove centinaia di pazienti entravano un po malconci ed uscivano rigenerati. Mi sembrava quasi impossibile che con tutti i tuoi “acciacchi” riuscissi a reggere certi ritmi, eppure ce la facevi; da qualche mese ormai stavi combattendo e tanti di noi chiedevano tue notizie nella speranza di poterti rivedere al solito posto; purtroppo rimarrà solo il ricordo di una guerriera che mancherà tanto a tutti noi, e del tuo sorriso perduto per sempre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO