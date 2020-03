Coronavirus, Vasto cordoglio a Casalmaggiore per la scomparsa di Martani

CASALMAGGIORE (20 marzo 2020) - Vasto cordoglio a Casalmaggiore per la scomparsa, avvenuta all’ospedale Carlo Poma di Mantova, di Angelo Martani, presidente della sezione Bersaglieri di Casalmaggiore. Classe 1946, Martani è sempre stato molto attivo in ambito sociale. Dal 2006 faceva parte del comitato locale della Croce Rossa Italiana. Per quattro anni era stato nel consiglio direttivo, sempre presente, sempre impegnato. Aveva seguito passo dopo passo la nascita e la costruzione della nuova sede. Il presidente del comitato CRI, Rino Berardi, contattato, per il grande dolore che l’ha investito, non riesce neppure a parlare. Cinque anni fa Martani organizzò un gruppo rievocativo formato da alcuni giovani vestiti con divise del 1860, tutti con bandiere, giberne e fucili repliche fedeli della dotazione militare risorgimentale, dando il via al gruppo Armi e Bandiere.

