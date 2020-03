Coronavirus, aumento significativo in tutta l'area viadanese

VIADANA (14 marzo 2020) - Aumento significativo in tutta l'area viadanese per i casi di Coronavirus che a oggi sono 88, mentre in tutta la provincia sono 274.

Gli aumenti più importanti a Viadana, centro con più contagi a livello provinciale, e Dosolo. Rimane sempre senza contagiati, invece, Gazzuolo.

VIADANA 40 CASI

DOSOLO 13

SABBIONETA 7

BOZZOLO, CANNETO SULL'OGLIO, COMMESSAGGIO, MARCARIA E RIVAROLO MANTOVANO 5

POMPONESCO 2

SAN MARTINO DALL'ARGINE 1

