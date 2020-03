Coronavirus, due cremonesi denunciati dai Cc di Castiglione delle Stiviere

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (12 marzo 2020) - Ci sono anche due residenti in provincia di Cremona tra i quattordici denunciati dai carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere che mercoledì hanno effettuato un massiccio controllo del territorio, dislocando numerose pattuglie impegnate a far rispettare le norme stabilite con il Decreto Legge 8 marzo 2020, concretizzato per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19.

Durante l’intera giornata sono stati controllati complessivamente 84 veicoli e 101 persone. Quattordici sono i denunciati in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria (art. 650 del Codice Penale), due dei quali anche per false attestazioni riportate nel modulo di autocertificazione. (art.495 Codice Penale).

Tutti i denunciati non hanno addotto giustificazioni valide in merito alla loro circolazione nonostante ci fosse in atto il divieto.

I carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno fatto sapere che i controlli continueranno a tappeto su tutto l’alto mantovano e, pertanto, hanno ribadito l’invito alla cittadinanza a non uscire di casa o, nel caso contrario, di farlo esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità.

