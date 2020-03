Coronavirus, «Siamo tutti sotto pressione»

SAN GIOVANNI IN CROCE/CASALMAGGIORE (11 marzo 2020) - «Siamo sottoposti ad una pressione molto forte, anche dal punto di vista psicologico». A parlare è un volontario della pubblica assistenza Padana Soccorso, realtà dell’emergenza-urgenza che con le sue postazioni 118 di San Giovanni in Croce e Casalmaggiore sta vivendo momenti molto impegnativi a causa dell’emergenza Coronavirus. «Sin da quando riceviamo la richiesta di andare a casa di un paziente che manifesta sintomi sospetti — spiega il volontario —, siamo perfettamente consapevoli della responsabilità che abbiamo. Siamo i primi a entrare nella casa di quella persona e, inutile nasconderlo, prima di arrivare tutti proviamo un po’ di paura. Ma siamo preparati ad affrontare le situazioni, indossiamo i dispositivi di protezione e, una volta giunti a destinazione, inseriamo il ‘pilota automatico’ e facciamo quello che c’è da fare». Il periodo è davvero intensissimo.

Il volontario si rende conto dei rischi: «Cerchiamo tutti di essere zelanti al massimo, perché sappiamo bene che è necessario. Ma nessuno ci dà la garanzia totale di essere immuni dalla possibilità di contrarre il virus, pur indossando tutte le protezioni. La situazione è davvero complicata. Quando io torno a casa, anche se sto bene e non ho sintomi, so bene che condivido del tempo con i miei famigliari. Tutti speriamo che non succeda nulla, ma il pensiero c’è, inutile negarlo».

