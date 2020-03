Coronavirus, una giocatrice della E'Più Pomì sottoposta al tampone

CASALMAGGIORE (10 marzo 2020) - Una giocatrice della E'Più Pomì Casalmaggiore è stata sottoposta a tampone perché affetta da sintomatologia compatibile con il Covid-19. L'atleta, di cui per ora non è dato sapere il nome, è affetta da sabato da uno stato di malessere e febbre alta e per tal motivo, seguendo i protocolli sanitari, è stata sottoposta alle verifiche del caso ed al regime di isolamento volontario in attesa dell'esito degli esami che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

