All'Oglio Po reparto dedicato al Coronavirus

CASALMAGGIORE (6 marzo 2020) - Rimasto inizialmente un po’ ai margini della questione, il territorio Oglio Po da qualche giorno è coinvolto appieno nell’emergenza Coronavirus. Prova ne sia il fatto, ad esempio, che il diffondersi del Covid 19 ha costretto le autorità sanitarie a convertire il reparto di Pediatria dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore in spazio per ospitare i pazienti risultati positivi al tampone. Pazienti che, pertanto, necessitano di ambienti protetti. Risulta che i posti a disposizione siano 11. Sul fatto non esistono conferme ufficiali da parte dell’Asst di Cremona, che non è più autorizzata a dire nulla e a rispondere alle domande della stampa perché la comunicazione è stata tutta concentrata in Regione.

