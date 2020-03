Corsi al Consultorio familiare per crescere più sani e felici

CASALMAGGIORE (3 marzo 2020) - Babywearing, rieducazione perineale, accompagnamento alla nascita, acquaticità in gravidanza, assistenza domiciliare e ambulatoriale post partum, massaggio infantile, incontri sul tema della menopausa, Baby Pit Stop, Nati per Leggere, Bimbi sicuri in auto. Sono tante le attività che il Consultorio Familiare di Casalmaggiore ha in previsione di attivare e che sta già portando avanti. «In questi giorni — spiega la responsabile del Consultorio, Enrica Mantovani — per forza di cose, vista la situazione, ci sono state delle modifiche e delle sospensioni, per cui è sempre consigliabile telefonare preventivamente (allo 0375-284161) per gli ultimi aggiornamenti». La particolare novità è il Babywearing, un modo di prendersi cura dei bambini, in cui i genitori possono tenerli vicini, portarli con sé nelle nostre attività, accudirli e rispondere prontamente ai loro bisogni. Il Babywearing praticato con la fascia o un supporto strutturato è un mezzo che permette ai genitori di rimettersi in contatto con la parte più istintiva del loro essere.

