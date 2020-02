Tampona un'auto e finisce nella vetrata di un bar: due contusi

CASALMAGGIORE (21 febbraio 2020) - Da via Porzio svolta a sinistra in via Pozzi, tampona una Lancia Y parcheggiata davanti alla sede Cgil e finisce contro una vetrata del bar posto all’angolo delle due vie, il bar Sole Rosso. Due le persone rimaste contuse. Sul posto carabinieri e polizia locale. Sul posto un’ambulanza della Padana Soccorso, una della Croce Verde e l’auto medica dell’ospedale Oglio Po.

[GUARDA IL VIDEO]

