Carambola fra tre veicoli, marito e moglie in ospedale

CASALMAGGIORE (27 gennaio 2020) - Incidente stradale poco prima delle 16 alle porte di Vicoboneghisio. Coinvolti tre autoveicoli: una Citroen C3, un Fiat Ducato e un furgone. Il sinistro è avvenuto all'altezza dell'incrocio che porta, arrivando da Casalmaggiore, a destra a Cappella e a sinistra a Vicobellignano. Da via Case Sparse, proveniente da Cappella, si è immessa sulla provinciale per Vicoboneghisio (via Imbriani) la Citroen con a bordo marito e moglie, rispettivamente 75 e 70 anni, lui alla guida. Da Casalmaggiore è sopraggiunto un Fiat Ducato che è entrato in collisione con la Citroen e quest'ultima è finita contro un autocarro della carrozzeria Multicar di Gussola, fermo allo stop della strada che porta a Vicobellignano. Il Ducato è finito parzialmente fuori carreggiata. Sul posto due autoambulanze, della Padana Soccorso e della Croce Verde, due auto dei carabinieri di Casalmaggiore e i vigili del fuoco di Viadana per la messa in sicurezza dei veicoli. Contusa la donna a bordo della Citroen portata all'ospedale Oglio Po in codice verde, come il marito, per accertamenti. Illesi gli altri conducenti. La dinamica è al vaglio dei militari.

