Oglio: allarme ecologico, dal Bresciano schiuma e sversamenti

ROBECCO (20 gennaio 2020) - Allarme ecologico nel fiume Oglio: dal Bresciano arriva una schiuma che invade il corso d’acqua. Grande preoccupazione anche sul versante cremonese dato che oltre a Pontevico, Quinzano e Borgo San Giacomo, gli sversamenti hanno interessato anche il territorio di Robecco. Subito mobilitati polizia locale, Arpa e sindaci del territorio. Anche l’Unione tra Robecco e Pontevico ha fatto il suo: l’episodio ha destato clamore tra i cittadini dei due paesi e nonostante il tempestivo intervento delle autorità competenti la situazione resta in divenire. Le indagini, infatti, sono in mano ai bresciani. Spetterà agli esperti analizzare i campioni raccolti sul fiume in modo da determinare quali sostanze sono state riversate lungo il corso d’acqua. E se questa schiuma bianca abbia avuto o meno impatto sulla fauna ittica e sull’ecosistema. Ad oggi nessuna ipotesi è stata esclusa: da liquami, a sversamenti di origine chimica. Nel frattempo anche sui social non si sta parlando d’altro che dell’episodio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO