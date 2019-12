Cisterna si ribalta, grave 56enne alla guida

BOZZOLO (4 dicembre 2019) - La cisterna che si sposta sul ciglio della strada per consentire il transito di due automobili che arrivano dalla parte opposta. Ma il ciglio cede sotto il peso dell’autocarro, che si piega su un lato. È accaduto nel primissimo pomeriggio di oggi, poco prima delle 13, in via San Michele, una strada di campagna al confine tra Santa Maria di Novellara e San Michele di Bagnolo, nella Bassa reggiana. Sfortunato protagonista un 56enne camionista di Bozzolo che ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato con l’elisoccorso giunto da Bologna al Maggiore di Parma in prognosi riservata dopo oltre un’ora di cure sull’ambulanza. Il traffico è rimasto bloccato sul tratto di strada interessato dall’incidente, con la viabilità deviata su percorsi alternativi.

