Villa Medici nel portale dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli

SAN GIOVANNI IN CROCE (27 novembre 2019) - Primo gioiello della Lombardia a entrare nel prestigioso portale dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, Villa Medici del Vascello è riuscita nell’intento grazie alla qualità delle sue proposte. È emerso ieri mattina a margine della sottoscrizione ufficiale dell’ingresso siglata dal sindaco di San Giovanni in Croce Pierguido Asinari e dal presidente del Circuito dei Castelli, Conte Orazio Zanardi Landi, proprietario del Castello di Rivalta, affiancato dal principe Corrado Gonzaga. L'edificio storico è il primo in Lombardia grazie agli elevati standard qualitativi posseduti.

