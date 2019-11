Eridano Adventure Trail, in 150 tra golene e bellezze artistiche

CASALMAGGIORE (17 novembre 2019) - Sono 150 gli atleti che sono partiti questa mattina da piazza Garibaldi a Casalmaggiore per la sesta edizione della Eridano Adventure Trail. In 105 affrontano la 15 chilometri agonistica, mentre 45 hanno scelto la camminata non competitiva. Spettacolare, per tutti, il tracciato tra urban trail e le golene del fiume Po. Molto suggestivo e apprezzato dai runner il passaggio sul palco del teatro Comunale di Casalmaggiore.