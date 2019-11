Bus, è caos davanti al Romani

CASALMAGGIORE (7 novembre 2019) - Che ci sia bisogno di un riassetto tra le vie Verdi e Trento e Trieste — ovvero la zona adiacente all’Istituto scolastico di istruzione superiore ‘Giovanni Romani’ — per mitigarne le criticità in termini di intasamenti e sicurezza è noto da tempo. Ne parlano i residenti e ne discutono gli amministratori. I genitori degli studenti, in particolare, sono sempre preoccupati perché intorno alle 13, quando ancora devono arrivare gli autobus, i ragazzi sono già usciti dalle aule e sono in strada ad attendere i mezzi. In quei minuti si creano situazioni di potenziale rischio, noto da tempo. Papà e mamme chiedono se, in attesa di soluzioni più radicali, non sia possibile far arrivare i mezzi della Km qualche minuto prima, in modo che siano già parcheggiati nel momento in cui i ragazzi escono da scuola e tutto si possa svolgere in una situazione di maggiore tranquillità, senza possibili rischi.

