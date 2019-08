Schianto, ferita una 82enne di Casalmaggiore

MARTIGNANA PO (24 agosto 2019) - Una donna di 82 anni di Casalmaggiore ha riportato lesioni di media gravità nella violenta collisione tra due automobili avvenuta una decina di minuti prima delle 19 di oggi sulla provinciale Bassa. Il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Pertini, la strada che corre a fianco del cimitero. La Toyota Yaris con a bordo l'82enne, condotta da una 25enne (entrambe di Casalmaggiore), stava procedendo sulla Bassa in direzione di Gussola quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Solarolo Rainerio, è stata urtata dalla Kia Soul, con al volante un ghanese 35enne pure residente a Casalmaggiore, che dall'incrocio si stava immettendo sulla strada provinciale in direzione di Agoiolo. La peggio è toccata all'anziana, trasportata dalla Padana Soccorso all'ospedale Oglio Po in codice giallo, ma anche le altre due persone coinvolte sono state portate al pronto soccorso per accertamenti. Dei rilievi si sono occupati gli uomini dell'Arma, che hanno provveduto a deviare il traffico in via Pertini e via Camillo Benso conte di Cavour.

