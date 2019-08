CR-MN, Toninelli: ancora rinvio da Regione su ipotesi autostrada

ROMA (11 agosto 2019) - “Ancora una volta il progetto autostradale della Cremona-Mantova subisce un rinvio a data da destinarsi, ma oggi vediamo che le numerose perplessità sollevate negli anni dal Movimento 5 Stelle e dai comitati dei cittadini appaiono finalmente condivise anche dalla Regione Lombardia”. Lo dice in una nota il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

“Da anni noi proponiamo una riqualificazione della ex SS10, oggi strada provinciale, in alternativa al progetto dell’autostrada. Accolgo quindi con piacere - aggiunge Toninelli - la nuova apertura di Regione ad avviare una interlocuzione con Anas per la riqualificazione della Mantovana. Da parte mia c’è la piena disponibilità a collaborare fattivamente per giungere in tempi celeri alla progettazione di questa importante opera, dando così una risposta finalmente concreta alle migliaia di cittadini che ogni giorno percorrono la tratta che collega Cremona con Mantova. Un’opzione fattibile per costruire un’infrastruttura all’altezza degli elevati flussi di traffico, togliendolo così dai centri urbani, diminuendo i tempi di percorrenza e aumentando la sicurezza”.

Il titolare del dicastero di Porta Pia prosegue: “La scelta ovviamente dovrà essere condivisa da tutto il territorio, ma voglio che sia chiaro ai sindaci, ai presidenti delle due province e alla Regione che il mio Ministero ed Anas sono a disposizione per una soluzione concertata. L’opera andrebbe fatta anche attraverso un cofinanziamento regionale, salvaguardando così al tempo stesso tutti gli investimenti infrastrutturali della Regione nelle due province, dato l’importo più contenuto rispetto al progetto dell’autostrada”.

“La prima fase progettuale della riqualificazione della ex SS 10 peraltro potrebbe partire in tempi brevissimi attraverso l’uso di FSC in disponibilità della Regione, di concerto con il Mit. Un’operazione su cui siamo aperti al confronto”, conclude Toninelli.

