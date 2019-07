Minuti, dal trapianto al Giro d’Italia

SAN DANIELE PO (17 luglio 2019) - La malattia, il trapianto di rene e la ripartenza, nello sport e nella vita, sempre in sella alla sua amata bicicletta. È la storia del 53enne di San Daniele Po Gianfranco Minuti, magazziniere in una azienda di Pescarolo che grazie all’Aido ha preso parte alla tappa del Giro d’Italia, da Saluzzo a Pinerolo, anticipando di qualche ora il passaggio dei professionisti. «Sono tornato a fare una vita normale – racconta Minuti – grazie al sostegno della mia famiglia e alla grande passione per il ciclismo. A 25 anni mi è stata diagnosticata una nefropatia, nel 2012 è arrivato il trapianto ma nonostante tutte le difficoltà sono riuscito a realizzare il mio grande sogno: tornare a pedalare nelle più importanti gran fondo, questa volta con la nazionale trapiantati».

