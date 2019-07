Pizzetti su Ti-Bre e fusioni: "Due fake news della Lega"

CASALMAGGIORE (15 luglio 2019) - «Pensando evidentemente che i casalaschi abbiano l’anello al naso, la deputata Laura Cavandoli in due giorni ha sfornato due fake news. Non è vero che si è riaperta la partita per la realizzazione del corridoio Tirreno-Brennero autostradale. Non è vero che il Governo abbia mantenuto le risorse necessarie per finanziare le fusioni dei Comuni». Luciano Pizzetti, collega cremonese della parlamentare parmigiana a Palazzo Montecitorio, va direttamente al cuore delle questioni.

